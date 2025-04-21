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Трамп зробив заяву про останні зустрічі України та РФ

21 квітня 2025 19:20
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп зробив заяву про останні зустрічі України та РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявив про "дуже хороші зустрічі" з Україною та Росією. Детальніше він пообіцяв висловитися пізніше.

Про це американський лідер повідомив на зустрічі із журналістами у понеділок, 21 квітня.

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"Маємо дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. Наступний крок — нам потрібно трохи часу", — сказав президент США.

Він пообіцяв докладніше висловитися щодо цього в найближчі три дні.

Трамп додав, що існує велика ймовірність того, що українсько-російська угода відбудеться цього тижня.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарі американським ЗМІ висловив упевненість, що за його участі мирна угода між Києвом і Москвою може бути досягнута у дуже стислі терміни.

Також ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією. 

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