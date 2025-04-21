Трамп зробив заяву про останні зустрічі України та РФ
Президент США Дональд Трамп заявив про "дуже хороші зустрічі" з Україною та Росією. Детальніше він пообіцяв висловитися пізніше.
Про це американський лідер повідомив на зустрічі із журналістами у понеділок, 21 квітня.
Що Трамп сказав про зустрічі України та РФ
"Маємо дуже хороші зустрічі щодо України та Росії. Наступний крок — нам потрібно трохи часу", — сказав президент США.
Він пообіцяв докладніше висловитися щодо цього в найближчі три дні.
Трамп додав, що існує велика ймовірність того, що українсько-російська угода відбудеться цього тижня.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у коментарі американським ЗМІ висловив упевненість, що за його участі мирна угода між Києвом і Москвою може бути досягнута у дуже стислі терміни.
Також ми писали, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією.
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