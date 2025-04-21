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Трамп сделал заявление о последних встречах Украины и РФ

21 апреля 2025 19:20
Анастасия Писаненко - редактор
Трамп сделал заявление о последних встречах Украины и РФ
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хороших встречах" с Украиной и Россией. Подробнее он пообещал высказаться позже.

Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами в понедельник, 21 апреля.

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"Есть очень хорошие встречи по Украине и России. Следующий шаг — нам нужно немного времени", — сказал президент США.

Он пообещал подробнее высказаться по этому поводу в ближайшие три дня.

Трамп добавил, что существует большая вероятность того, что украинско-российское соглашение состоится на этой неделе.

Напомним, ранее Дональд Трамп в комментарии американским СМИ выразил уверенность, что при его участии мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть достигнуто в очень сжатые сроки.

Также мы писали, что спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией.

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