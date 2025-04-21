Спецпредставник Трампа Кіт Келлог пояснив, яким бачить мирний процес

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: ОПУ

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що США представили Україні проєкт мирної угоди, яка може стати основою для припинення війни з Росією. Він заявив, що Україна не може розраховувати на членство в НАТО.

Про це Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News.

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За словами Келлога, під час зустрічі в Парижі з представниками країн "Європейської трійки" — Великої Британії, Німеччини та Франції — а також з українською делегацією у складі Дмитра Кулеби, Андрія Єрмака та Рустема Умєрова, американська сторона озвучила пропозицію щодо припинення вогню. У межах переговорів йшлося про перший крок — тимчасове припинення бойових дій на 30 днів на суші, в повітрі та на морі, що згодом може перерости у постійну мирну угоду.

Келлог наголосив, що США мають конкретні напрацювання щодо миру, включаючи угоди у сфері корисних копалин, і що підхід Дональда Трампа — це завжди рішення, а не просто діагностика проблеми.

Україна не вступить до НАТО, і альтернатив не існує

Окремо Келлог підкреслив, що в пропозиції Вашингтона не розглядається можливість вступу України до НАТО.

"Приклад у тому, що ми були чіткі. НАТО не розглядається. Ви не станете частиною НАТО. Це не нова інформація. Про це говоримо з 2008 року, коли Бернс сказав Райс, що це за НАТО.

Я писав про це у 2013 році. Але є обхідні шляхи. Є шляхи, які можна зробити і використати", — сказав Кіт Келлог.

На наступному тижні представники США вирушать до Лондона, де планують обговорити відгуки України на запропонований проєкт. За словами Келлога, після цього мають зв’язатися і з російською стороною, щоб дізнатися їхнє бачення.

Келлог визнав, що ситуація складна, однак вважає, що сьогодні мир ближче, ніж здавалось ще два місяці тому. Також він прокоментував гостру заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

"Його слова жорсткі, але такими й мали бути, бо ми втомилися від ситуації. У світі багато інших питань, якими США мають займатися. І ця війна триває", — прокоментував Кіт Келлог.

Нагадаємо, кілька днів тому виник скандал через статтю в The New York Times, де йшлося, що Кіт Келлог нібито розглядає варіант "поділу" України.

Згодом Кіт Келлог спростував це і пояснив, що мав на увазі.

Своєю чергою держсекретар Марко Рубіо нещодавно заявив, що США можуть вийти з переговорного процесу. А видання Axios оприлюднило інформацію, що Дональд Трамп вже готовий "умивати руки" від російсько-українського мирного процесу.