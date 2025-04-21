Спецпредставитель Трампа Кит Келлог объяснил каким видит мирный процесс

Президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Фото: ОПУ

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США представили Украине проект мирного соглашения, которое может стать основой для прекращения войны с Россией. Он заявил, что Украина не может рассчитывать на членство в НАТО.

Об этом Кит Келлог заявил в эфире Fox News.

Реклама

Читайте также:

В США убеждены, что временное перемирие перерастет в стабильный мир

По словам Келлога, во время встречи в Париже с представителями стран "Европейской тройки" — Великобритании, Германии и Франции — а также с украинской делегацией в составе Дмитрия Кулебы, Андрея Ермака и Рустема Умерова, американская сторона озвучила предложение о прекращении огня. В рамках переговоров речь шла о первом шаге — временном прекращении боевых действий на 30 дней на суше, в воздухе и на море, что впоследствии может перерасти в постоянное мирное соглашение.

Келлог отметил, что США имеют конкретные наработки по миру, включая соглашения в сфере полезных ископаемых, и что подход Дональда Трампа — это всегда решение, а не просто диагностика проблемы.

Украина не вступит в НАТО, и альтернатив не существует

Отдельно Келлог подчеркнул, что в предложении Вашингтона не рассматривается возможность вступления Украины в НАТО.

"Пример в том, что мы были четкие. НАТО не рассматривается. Вы не станете частью НАТО. Это не новая информация. Об этом говорим с 2008 года, когда Бернс сказал Райс, что это за НАТО. Я писал об этом в 2013 году. Но есть обходные пути. Есть пути, которые можно сделать и использовать", — сказал Кит Келлог.

На следующей неделе представители США отправятся в Лондон, где планируют обсудить отзывы Украины на предложенный проект. По словам Келлога, после этого должны связаться и с российской стороной, чтобы узнать их видение.

Кэллог признал, что ситуация сложная, однако считает, что сегодня мир ближе, чем казалось еще два месяца назад. Также он прокомментировал острое заявление госсекретаря США Марко Рубио.

"Его слова жесткие, но такими и должны были быть, потому что мы устали от ситуации. В мире много других вопросов, которыми США должны заниматься. И эта война продолжается", — прокомментировал Кит Келлог.

Напомним, несколько дней назад возник скандал из-за статьи в The New York Times, где говорилось, что Кит Келлог якобы рассматривает вариант "разделения" Украины.

Впоследствии Кит Келлог опроверг это и объяснил, что имел в виду.

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио недавно заявил, что США могут выйти из переговорного процесса. А издание Axios обнародовало информацию, что Дональд Трамп уже готов "умывать руки" от российско-украинского мирного процесса.