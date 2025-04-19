Трамп розчарований переговорами щодо війни та хоче "вмити руки", - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам, що "вмиває руки" від російсько-українських відносин. Він вважає, що переговори про припинення війни "йдуть в нікуди".

Про це пише видання Axios.

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У матеріалі йдеться, що у приватній розмові Трамп заявив про своє розчарування тим, що переговори "йдуть в нікуди". Водночас він не уточнив, чи буде робити подальші кроки, окрім виходу з переговорів.

"Якщо будь-яка зі сторін продовжить блокувати угоду, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди", і ми просто здамося", — сказав Трамп.

Раніше під час розмови про припинення вогню зі своїми радниками, серед яких держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник Стів Віткофф, американський президент висловився щодо подальших кроків.

Видання пише, що якщо угода не буде досягнута найближчим часом, Трамп планує перейти до інших питань зовнішньої політики.

"Нам потрібно з'ясувати... протягом декількох днів, чи можливо це зробити в короткостроковій перспективі. Якщо ні, то я думаю, що ми просто будемо рухатися далі", — зазначив Рубіо.

А за словами речниці Держдепу США Теммі Брюс, після розмови з генсеком НАТО Марком Рютте Рубін повідомив, що США "відійдуть від посередництва в досягненні миру", якщо найближчим часом не з'явиться "чіткий шлях" до миру.

Нагадаємо, вчора у Білому домі відбулася зустріч Дональда Трампа та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Раніше Трамп уточнював, що не вважає президента України Володимира Зеленського винним у війні.