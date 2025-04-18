Китай збирає команду країн, щоб перемогти Трампа — всі деталі

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

Торгова війна між США та Китаєм продовжується, обидві сторони, видається, не планують відступати від своїх позицій, періодично підвищуючи мита один одному.

Хоча президент США Дональд Трамп натякає, що готовий до переговорів та угоди з Китаєм, і додає, що нібито сам Китай теж цього хоче, насправді поки що так не виглядає.

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В Китаї декілька разів заявили, що готові у цій війні йти до кінця. Водночас лідер країни Сі Цзіньпін зробив декілька речей.

По-перше, звернувся до європейських країн, закликавши об'єднати зусилля для протидії Дональду Трампу. По-друге, почав активну роботу в Азії, закликавши "азійську сім'ю" до єдності.

От щодо останнього давайте детальніше.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Florence Lo

Сі збирає "сім'ю"

Сі Цзіньпін цими днями знаходиться у мінітурі країнами Південно-Східної Азії. Як пише Bloomberg, таким чином він намагається протистояти тиску США на азійські країни щодо обмеження торгівельних зв'язків з Пекіном.

Зокрема, лідер Китаю, окрім В'єтнаму, відвідав Малайзію, де дві країни підписали широкі угоди на знак поглиблення економічних зв'язків. Ще однією "станцією", на якій зупинився Сі, стала Камбоджа.

Під час свого візиту до Камбоджі Сі заявив, що торгові війни підривають багатосторонню торгівельну систему та порушують глобальний економічний порядок.

Він також закликав до боротьби з односторонністю та гегемонізмом, боротьби з політикою сили.

Все це відбулось на фоні інформації від ЗМІ про те, що Вашингтон готується попросити країни вжити заходів для обмеження виробничої потужності Китаю, включаючи введення так званих вторинних мит на китайські товари в обмін на тарифні поступки.

Сі Цзіньпін під час візиту в Малайзію. Фото: Vincent Thian/Pool via REUTERS

Чому саме ці країни?

"Ці три країни, на кожну з яких вплинули нові торгівельні заходи США, стали критично важливими гравцями в реконфігурації глобальних ланцюжків поставок, і Китай прагне тримати їх поруч", — пише EurAsian Times.

Приміром, В'єтнам довгий час перебував "між двох вогнів" — Китаєм та США. Зараз він розглядається як ключовий поворотний пункт в економічній перебудові регіону. Китай користуються моментом, оскільки Дональд Трамп вже встиг оголосити, що вводить проти В'єтнаму митні тарифи у розмірі 46%.

Малайзія цього року головує в Асоціації держав Південно-східної Азії, тому, у тому числі через владу цієї країни Сі намагається достукатись до інших держав цього регіону.

Малайзія також є ключовим партнером ініціативи "Один пояс, один шлях", і продовжує вважати Китай своїм головним торговим партнером.

Камбоджа стикається з одним із найсильніших "митних" ударів США — митами у 49%. Китай залишається головним торгівельним партнером цієї країни, минулого року торгівля між ними зросла на 24% — до понад 14 мільярдів доларів. І. видається, Сі хоче посилити тут свій вплив.

Але це ще не все.

Сі Цзіньпін під час візиту в Малайзію. Фото: Farhan Abdullah/ Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS

Китай, його логіка та логістика

Тепер трохи детальніше про одну із цілей Китаю. Річ у тім, що багато китайських виробників ще під час першого президентського терміну Дональда Трампа перенесли свою діяльність до В'єтнаму та Малайзії, щоб уникнути тарифів США. Тому, якщо США "дочавлять" ці країни щодо "вибору сторони", це може сильно вдарити по китайській економіці.

Далі трохи цифр.

В'єтнам. Тут двостороння торгівля з Китаєм сягнула 260 мільярдів доларів у 2024 році. Китай став другим за величиною інвестором країни на початку 2025 року. Проте основним напрямком експорту В'єтнаму залишається США.

Малайзія. Тут теж "між двох вогнів". У 2024 році товарообіг між Китаєм та Малайзією досяг 206 мільярдів доларів, а експорт до Китаю — 41 мільярда доларів.

Товарообіг між США та Малайзією у 2024 році склав 80,2 мільярда доларів, а американський експорт зріс на 43,5%, до 27,7 мільярда доларів. Імпорт до США з Малайзії досяг 52,5 мільярда доларів.

Тобто, Малайзія балансує між США та Китаєм.

Камбоджа. Теж обидві сторони. Експорт до США домінує в торгових показниках, але китайські інвестиції та імпорт продовжують зростати.

Товарообіг між США та Камбоджею склав 13 мільярдів доларів. Експорт Камбоджі до США — 9,9 мільярда доларів. Експорт із США до Камбоджі — 321,6 мільйона доларів.

Таким чином активність Китаю у Південно-Східній Азії пов'язана з наміром показати цим країнам, що вони більш надійні партнери, ніж непередбачувані США.

Що це означає для України

Продовження торгівельної війни між Китаєм та США може стати шансом для України. Приміром, народний депутат Ярослав Железняк пише, що "перепалка" з тарифами, яку влаштували США, ЄС, Китай та інші може відкрити вікно можливостей для України, щоб зайти на їхній ринок.

Нагадаємо, Китай в рамках торгової війни з США заборонив своїм компаніям купувати літаки компанії Boeing. Акції американського авіавиробника впали на 2,5% після того, як стало відомо про такий крок Пекіну.

Тим часом президент США Дональд Трамп висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду з Вашингтоном. Він підкреслив, що ці країни готові піти на все, тільки щоб домовитись з Штатами.