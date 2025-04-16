У Пекіні відповіли на мита Трампа запровадивши заборону на купівлю літаків Boeing та запчастин до літаків

Літак Boeing 737 китайських авіаліній. Фото: Bloomberg

Китай наказав своїм авіакомпаніям не купувати літаки компанії Boeing в рамках торгової війни з США. Це сталось після того, як президент США Дональд Трамп ввів мита на китайські товари в розмірі 145%.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Акції американського авіавиробника впали на 2,5% після того, як стало відомо про такий крок Пекіну. В цілому, з огляду на введення мит Трампа, акції Boeing впали на 10%.

Крім того, стало відомо, що китайська влада попросила перевізників припинити закупівлю авіаційного обладнання та запчастин в американських компаній, повідомляють джерела Bloomberg.

Прогнозується, що Китай забезпечить 20% світового попиту на літаки протягом наступних двох десятиліть. В цілому американський виробник літаків не оголошував про велике замовлення в Китаї в останні роки через напруженість у торгівлі між двома державами.

Уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Boeing і стикаються з вищими витратами.

Трамп вже розкритикував Пекін, заявив, що Китай "просто відмовився від великої угоди з Boeing", підписаної під час його першого правління.

Цікаво, що через подібне рішення Пекіну залишається незрозумілою доля 10 літаків Boeing 737 Max, які вже будуються чи майже побудовані для Китаю.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду з Вашингтоном. За його словами, вони готові піти на що завгодно, аби тільки домовитися зі США.

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