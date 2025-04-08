Кимбал Маск раскритиковал Трампа за тарифную политику

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Брат Илона Маска, предприниматель и член совета директоров Tesla Кимбал Маск, выступил с острой критикой в адрес Дональда Трампа. Он обвинил его в экономическом ущербе из-за введенных тарифов.

Об этом Кимбал Маск высказался в соцсети X.

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В своей публикации в соцсети X, которая принадлежит его брату, он заявил, что именно Трамп стал самым "высоконалоговым президентом" США за последние несколько поколений.

"Кто бы мог подумать, что Трамп на самом деле был самым высоконалоговым американским президентом за последние несколько поколений. Своей тарифной стратегией Трамп ввел структурный, постоянный налог на американского потребителя", — заявил Кимбал.

Сообщение Кимбал Маска. Фото: скриншот

Также брат Илона Маска отметил, что в США нет расширенного производства всех необходимых товаров, а значит придется их закупать по очень большим ценам и это необратимо приведет к кризису.

"Даже если ему удастся создать новые рабочие места с помощью налога на тарифы, цены останутся высокими, а налог на потребление останется в форме более высоких цен, потому что мы просто не умеем производить все вещи. Налог на потребление также означает меньше потребления. А это означает меньше рабочих мест. Что, в свою очередь, приводит к меньшему потреблению. А потом еще меньше рабочих мест. Америка имеет невероятные сильные стороны. Мы должны играть на этих сильных сторонах, а не быть вынужденными играть на наших слабых сторонах. Так же и с остальным миром", — высказался Кимбал Маск.

Несмотря на разногласия в политических взглядах, Илон и Кимбал остаются деловыми партнерами и имеют давнюю общую историю. В 1990-х годах братья вместе основали технологический стартап Zip2, с которого началась их предпринимательская карьера. Сейчас Кимбал входит в совет директоров Tesla, а также активен в сфере устойчивого развития и пищевой индустрии.

В прошлом году Кимбал Маск открыто назвал себя зарегистрированным демократом, чем контрастирует с Илоном Маском, который в последнее время демонстрирует поддержку политики Трампа и движения MAGA.

Напомним, глобальные рынки продолжают терять огромные средства после введенных новых тарифов Дональдом Трампом. Американские фондовые биржи резко обвалились — некоторым на это понадобилось всего несколько минут с момента вступления в силу новых тарифов.

Тем временем Дональд Трамп пригрозил Китаю еще дополнительной пошлиной на 50%, а в КНР в свою очередь заявили, что отреагируют на такие действия.

Интересно, что Трамп не ввел никаких пошлин с Россией и объяснил почему так происходит.