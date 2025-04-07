Мита США — чому США не обговорюють тарифи з Росією

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому Сполучені Штати не ведуть переговорів щодо тарифів з Росією. За його словами, причина полягає в тому, що між двома країнами фактично відсутні ділові зв’язки.

Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

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"Причина, чому ми не говоримо про тарифи з Росією, полягає в тому, що ми, по суті, не ведемо справи з Росією", — заявив Трамп.

Він також згадав, що свого часу запроваджував мита щодо низки країн і регіонів, навіть якщо США не мали з ними активної торгівлі.

Окремо Трамп висловив своє занепокоєння діями Росії на полі бою. За його словами, нинішні бомбардування викликають у нього глибоке занепокоєння.

"Я незадоволений тим, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять, як божевільні, прямо зараз. Вони бомблять… Це жахливо", — сказав він.

Нагадаємо, що під час зустрічі з прем’єром-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху Трамп заявив, що Сполучені Штати почали прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Крім того, американський лідер висловив невдоволення масованими ударами Росії по Україні.