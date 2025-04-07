США почали прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 7 квітня, у Білому домі відбувся спільний виступ президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Під час нього пролунала важлива заява щодо того, що Сполучені Штати почали прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Американський президент підкреслив, що вже найближчої суботи має відбутися "дуже велика зустріч", яка може стати поворотним моментом у відносинах між Вашингтоном і Тегераном.

"Я думаю, що всі погоджуються, що укладання угоди було б кращим, ніж виконання очевидного", — заявив Трамп, натякаючи на перевагу дипломатичного шляху над силовим варіантом.

Ця новина може стати сигналом про зрушення у багаторічному протистоянні між США та Іраном, особливо на тлі напруженості в регіоні та занепокоєння щодо ядерного потенціалу Ірану.

Раніше повідомлялось, що Трамп у виступі перед журналістами заявив, що США та Іран мають провести переговори. В іншому випадку "з Іраном станеться щось дуже погане", заявив Трамп.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомляв, що дав вказівку своїм радникам знищити Іран, якщо той здійснить замах на його життя.