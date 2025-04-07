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США начали прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе

7 апреля 2025 23:30
Анастасия Писаненко - редактор
США начали прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 7 апреля, в Белом доме состоялось совместное выступление президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Во время него прозвучало важное заявление о том, что Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Американский президент подчеркнул, что уже в ближайшую субботу должна состояться "очень большая встреча", которая может стать поворотным моментом в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.

"Я думаю, что все соглашаются, что заключение сделки было бы лучше, чем выполнение очевидного", — заявил Трамп, намекая на преимущество дипломатического пути над силовым вариантом.

Эта новость может стать сигналом о сдвиге в многолетнем противостоянии между США и Ираном, особенно на фоне напряженности в регионе и беспокойства относительно ядерного потенциала Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп в выступлении перед журналистами заявил, что США и Иран должны провести переговоры. В противном случае "с Ираном произойдет что-то очень плохое", заявил Трамп.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что дал указание своим советникам уничтожить Иран, если тот совершит покушение на его жизнь.

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