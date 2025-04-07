Пошлины США - почему США не обсуждают тарифы с Россией

Трамп объяснил, почему США не обсуждают тарифы с Россией
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему Соединенные Штаты не ведут переговоров по тарифам с Россией. По его словам, причина заключается в том, что между двумя странами фактически отсутствуют деловые связи.
Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Почему США не обсуждают тарифы с Россией
"Причина, почему мы не говорим о тарифах с Россией, заключается в том, что мы, по сути, не ведем дела с Россией", — заявил Трамп.
Он также вспомнил, что в свое время вводил пошлины в отношении ряда стран и регионов, даже если США не имели с ними активной торговли.
Отдельно Трамп выразил свою обеспокоенность действиями России на поле боя. По его словам, нынешние бомбардировки вызывают у него глубокое беспокойство.
"Я недоволен тем, что происходит с бомбардировкой, потому что они бомбят как сумасшедшие прямо сейчас. Они бомбят... Это ужасно", — сказал он.
Напомним, что во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.
Кроме того, американский лидер выразил недовольство массированными ударами России по Украине.
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