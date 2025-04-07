Обстріли РФ — Трамп заявив, що "незадоволений" ударами РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У понеділок, 7 квітня, президент США Дональд Трамп провів зустріч з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Тоді він висловив невдоволення масованими ударами Росії по Україні.

Про це повідомляє CNN.

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"Вони зараз бомблять, як божевільні. Я не знаю, що там відбувається, але це точно не найкраща ситуація", — прокоментував Трамп, маючи на увазі дії Росії.

Його коментарі пролунали на тлі обговорення нового тарифного плану США, в якому немає зборів із Росії. Президент пояснив це тим, що Штати "фактично не ведуть справ із Росією", оскільки та перебуває у стані війни.

Він також зазначив, що американські посадовці наразі ведуть перемовини як з Україною, так і з Росією.

Нагадаємо, що під час зустрічі із прем’єром-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху Трамп заявив, що Сполучені Штати почали прямі переговори з Іраном щодо його ядерної програми.

Проте між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху мала відбутися пресконференція. Однак вона була несподівано скасована.