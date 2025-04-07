Пресконференція між Трампом та Нетаньяху — яка причина скасування

Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху. Фото: Flickr

У понеділок, 7 квітня, між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху мала відбутися пресконференція. Однак вона була несподівано скасована.

Про це повідомляє видання News Sky.

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Білий дім повідомив, що це рішення було ухвалене через те, що лідери мали дві можливості для взаємодії з пресою: привітання в Овальному кабінеті та офіційну пресконференцію.

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В результаті вирішили спростити ситуацію, організувавши лише одну велику пресконференцію в Овальному кабінеті.

Замість очікуваної масштабної пресконференції, на якій повинні були бути присутні сотні журналістів, в Овальному кабінеті буде значно менше затверджених репортерів.

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Ця подія відбувається на тлі тиску, який зазнає президент Трамп через свою тарифну політику, яка призвела до обвалу світових ринків. Прем'єр-міністр Нетаньяху своєю чергою стикається з міжнародними запитаннями через загибель 15 гуманітарних працівників, яких вбили ізраїльські війська в Газі.

Нагадаємо, через запровадження мита американські фондові біржі різко почали падати. Тарифна політика США викликала серйозні побоювання серед інвесторів.

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Втім сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, яку сам спровокував на світовому ринку, заявив, що його це не хвилює. Ба більше, він сказав, що технологічні світові гіганти нібито з розумінням ставляться до його політики.

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