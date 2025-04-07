Пресс-конференция между Трампом и Нетаньяху — какая причина отмены

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Фото: Flickr

В понедельник, 7 апреля, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху должна была состояться пресс-конференция. Однако она была неожиданно отменена.

Об этом сообщает издание News Sky.

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Белый дом сообщил, что это решение было принято из-за того, что у лидеров было две возможности для взаимодействия с прессой: приветствие в Овальном кабинете и официальная пресс-конференция.

В результате решили упростить ситуацию, организовав только одну большую пресс-конференцию в Овальном кабинете.

Вместо ожидаемой масштабной пресс-конференции, на которой должны были присутствовать сотни журналистов, в Овальном кабинете будет значительно меньше утвержденных репортеров.

Это событие происходит на фоне давления, которому подвергается президент Трамп из-за своей тарифной политики, которая привела к обвалу мировых рынков. Премьер-министр Нетаньяху в свою очередь сталкивается с международными вопросами из-за гибели 15 гуманитарных работников, которых убили израильские войска в Газе.

Напомним, из-за введения пошлины американские фондовые биржи резко начали падать. Тарифная политика США вызвала серьезные опасения среди инвесторов.

Впрочем сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию, которую сам же спровоцировал на мировом рынке, заявил, что его это не волнует. Более того, он сказал, что технологические мировые гиганты якобы с пониманием относятся к его политике.