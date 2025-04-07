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Трамп выразил "недовольство" ударами РФ по Украине

7 апреля 2025 23:26
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрелы РФ — Трамп заявил, что "недоволен" ударами РФ по Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

В понедельник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Тогда он выразил недовольство массированными ударами России по Украине.

Об этом сообщает CNN.

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"Они сейчас бомбят, как сумасшедшие. Я не знаю, что там происходит, но это точно не лучшая ситуация", — прокомментировал Трамп, имея в виду действия России.

Его комментарии прозвучали на фоне обсуждения нового тарифного плана США, в котором нет сборов с России. Президент объяснил это тем, что Штаты "фактически не ведут дел с Россией", поскольку та находится в состоянии войны.

Он также отметил, что американские чиновники сейчас ведут переговоры как с Украиной, так и с Россией.

Напомним, что во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Однако между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху должна была состояться пресс-конференция. Однако она была неожиданно отменена.

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