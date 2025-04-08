Кімбал Маск розкритикував Трампа за тарифну політику

Ілон Маск і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Брат Ілона Маска, підприємець і член ради директорів Tesla Кімбал Маск, виступив з гострою критикою на адресу Дональда Трампа. Він звинуватив його в економічній шкоді через запроваджені тарифи.

Про це Кімбал Маск висловився у соцмережі X.

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У своїй публікації в соцмережі X, яка належить його брату, він заявив, що саме Трамп став найбільш "високоподатковим президентом" США за останні кілька поколінь.

"Хто б міг подумати, що Трамп насправді був найбільш високоподатковим американським президентом за останні кілька поколінь. Своєю тарифною стратегією Трамп запровадив структурний, постійний податок на американського споживача", — заявив Кімбал.

Повідомлення Кімбал Маска. Фото: скриншот

Також брат Ілона Маска зазначив, що у США немає розширеного виробництва усіх необхідних товарів, а отже доведеться їх закуповувати за дуже великим цінами і це незворотно призведе до кризи.

"Навіть якщо йому вдасться створити нові робочі місця за допомогою податку на тарифи, ціни залишаться високими, а податок на споживання залишиться у формі вищих цін, тому що ми просто не вміємо виробляти всі речі. Податок на споживання також означає менше споживання. А це означає менше робочих місць. Що, в свою чергу, призводить до меншого споживання. А потім ще менше робочих місць. Америка має неймовірні сильні сторони. Ми повинні грати на цих сильних сторонах, а не бути змушеними грати на наших слабких сторонах. Так само і з рештою світу", — висловився Кімбал Маск.

Попри розбіжності в політичних поглядах, Ілон та Кімбал залишаються діловими партнерами й мають давню спільну історію. У 1990-х роках брати разом заснували технологічний стартап Zip2, з якого розпочалася їхня підприємницька кар’єра. Нині Кімбал входить до ради директорів Tesla, а також є активним у сфері сталого розвитку та харчової індустрії.

Минулого року Кімбал Маск відкрито назвав себе зареєстрованим демократом, чим контрастує з Ілоном Маском, який останнім часом демонструє підтримку політики Трампа та руху MAGA.

Нагадаємо, глобальні ринки продовжують втрачати величезні кошти після запроваджених нових тарифів Дональдом Трампом. Американські фондові біржі різко обвалилися — деяким на це знадобилося всього кілька хвилин з моменту набуття чинності нових тарифів.

Тим часом Дональд Трамп пригрозив Китаю іще додатковим митом на 50%, а в КНР своєю чергою заявили, що відреагують на такі дії.

Цікаво, що Трамп не запровадив ніяких мит з Росією і пояснив чому так відбувається.