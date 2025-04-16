В Пекине ответили на пошлины Трампа введя запрет на покупку самолетов Boeing и запчастей к самолетам

Самолет Boeing 737 китайских авиалиний. Фото: Bloomberg

Китай приказал своим авиакомпаниям не покупать самолеты компании Boeing в рамках торговой войны с США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары в размере 145%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Акции американского авиапроизводителя упали на 2,5% после того, как стало известно о таком шаге Пекина. В целом, учитывая введение пошлин Трампа, акции Boeing упали на 10%.

Кроме того, стало известно, что китайские власти попросили перевозчиков прекратить закупку авиационного оборудования и запчастей у американских компаний, сообщают источники Bloomberg.

Прогнозируется, что Китай обеспечит 20% мирового спроса на самолеты в течение следующих двух десятилетий. В целом американский производитель самолетов не объявлял о крупном заказе в Китае в последние годы из-за напряженности в торговле между двумя государствами.

Правительство Китая также рассматривает способы оказания помощи авиакомпаниям, которые арендуют самолеты Boeing и сталкиваются с более высокими затратами.

Трамп уже раскритиковал Пекин, заявив, что Китай "просто отказался от большого соглашения с Boeing", подписанного во время его первого правления.

Интересно, что из-за подобного решения Пекина остается непонятной судьба 10 самолетов Boeing 737 Max, которые уже строятся или почти построены для Китая.

Напомним, что президент США Дональд Трамп высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Вашингтоном. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться с США.

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