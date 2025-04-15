США ввели мито на помідори з Мексики з липня 2025 року

Фермер збирає великий урожай помідорів. Фото: freepik.com

Сполучені Штати почнуть запроваджувати мита в розмірі понад 20% на більшу частину імпорту помідорів з Мексики. Як причину посилаються на "несправедливі ціни" на поставки з цієї країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У заяві Мінторгівлі США йдеться, що чинна торговельна угода з Мексикою щодо поставок томатів не змогла захистити американських виробників. Тому відомство ввело антидемпінгове мито в розмірі 20,91% на більшість поставок цього товару. Тариф почне діяти з 14 липня.

Bloomberg пише, що Мексика є найбільшим джерелом імпорту сільгосппродукції в США, поставляючи помідори, свіжі ягоди та інші овочі.

Останніми роками США, які традиційно вважаються аграрною державою, збільшили обсяги закупівель продовольчого імпорту. Наразі вартість цього імпорту перевищує експорт таких культур, як кукурудза, соя та пшениця. Очікується, що ввезення всього, від авокадо до кави та цукру, призведе до того, що дефіцит торгівлі сільськогосподарською продукцією країни сягне рекордних 49 мільярдів доларів цього року, згідно з даними Міністерства сільського господарства США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висміяв країни, які хочуть укласти торговельну угоду з Вашингтоном. За його словами, вони готові піти на що завгодно, аби тільки домовитися зі США.

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