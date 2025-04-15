США ввели пошлину на помидоры из Мексики с июля 2025 года

Фермер собирает большой урожай помидоров. Фото: freepik.com

Соединенные Штаты начнут вводить пошлины в размере более 20% на большую часть импорта помидоров из Мексики. В качестве причины ссылаются на "несправедливые цены" на поставки из этой страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В заявлении Минторговли США сказано, что действующее торговое соглашение с Мексикой по поставкам томатов не смогло защитить американских производителей. Поэтому ведомство ввело антидемпинговую пошлину в размере 20,91% на большинство поставок этого товара. Тариф начнет действовать с 14 июля.

Bloomberg пишет, что Мексика является крупнейшим источником импорта сельхозпродукции в США, поставляя помидоры, свежие ягоды и другие овощи.

В последние годы США, традиционно считающиеся аграрной державой, увеличили объемы закупок продовольственного импорта. Сейчас стоимость этого импорта превышает экспорт таких культур, как кукуруза, соя и пшеница. Ожидается, что ввоз всего, от авокадо до кофе и сахара, приведет к тому, что дефицит торговли сельскохозяйственной продукцией страны достигнет рекордных 49 миллиардов долларов в этом году, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Вашингтоном. По его словам, они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться с США.

Также мы писали, что брат Илона Маска раскритиковал тарифную политику Трампа.