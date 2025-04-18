Китай собирает команду стран, чтобы победить Трампа — все детали

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

Торговая война между США и Китаем продолжается, обе стороны, кажется, не планируют отступать от своих позиций, периодически повышая пошлины друг другу.

Хотя президент США Дональд Трамп намекает, что готов к переговорам и соглашения с Китаем, и добавляет, что якобы сам Китай тоже этого хочет, на самом деле пока так не выглядит.

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В Китае несколько раз заявили, что готовы в этой войне идти до конца. В то же время лидер страны Си Цзиньпин сделал несколько вещей.

Во-первых, обратился к европейским странам, призвав объединить усилия для противодействия Дональду Трампу. Во-вторых, начал активную работу в Азии, призвав "азиатскую семью" к единству.

Вот насчет последнего давайте подробнее.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Florence Lo

Си собирает "семью"

Си Цзиньпин в эти дни находится в мини-туре по странам Юго-Восточной Азии. Как пишет Bloomberg, таким образом он пытается противостоять давлению США на азиатские страны по ограничению торговых связей с Пекином.

В частности, лидер Китая, кроме Вьетнама, посетил Малайзию, где две страны подписали широкие соглашения в знак углубления экономических связей. Еще одной "станцией", на которой остановился Си, стала Камбоджа.

Во время своего визита в Камбоджу Си заявил, что торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и нарушают глобальный экономический порядок.

Он также призвал к борьбе с односторонностью и гегемонизмом, борьбе с политикой силы.

Всё это произошло на фоне информации от СМИ о том, что Вашингтон готовится попросить страны принять меры для ограничения производственной мощности Китая, включая введение так называемых вторичных пошлин на китайские товары взамен на тарифные уступки.

Си Цзиньпин во время визита в Малайзию. Фото: Vincent Thian/Pool via REUTERS

Почему именно эти страны?

"Эти три страны, на каждую из которых повлияли новые торговые меры США, стали критически важными игроками в реконфигурации глобальных цепочек поставок, и Китай стремится держать их рядом", — пишет EurAsian Times.

К примеру, Вьетнам долгое время находился "между двух огней" — Китаем и США. Сейчас он рассматривается как ключевой поворотный пункт в экономической перестройке региона. Китай пользуются моментом, поскольку Дональд Трамп уже успел объявить, что вводит против Вьетнама таможенные тарифы в размере 46%.

Малайзия в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, поэтому, в том числе через власти этой страны Си пытается достучаться до других государств этого региона.

Малайзия также является ключевым партнером инициативы "Один пояс, один путь", и продолжает считать Китай своим главным торговым партнером.

Камбоджа сталкивается с одним из самых сильных "таможенных" ударов США — пошлинами в 49%. Китай остается главным торговым партнером этой страны, в прошлом году торговля между ними выросла на 24% — до более 14 миллиардов долларов. И. кажется, Си хочет усилить здесь свое влияние.

Но это еще не все.

Си Цзиньпин во время визита в Малайзию. Фото: Farhan Abdullah/ Department of Information Malaysia/Handout via REUTERS

Китай, его логика и логистика

Теперь немного подробнее об одной из целей Китая. Дело в том, что многие китайские производители еще во время первого президентского срока Дональда Трампа перенесли свою деятельность во Вьетнам и Малайзию, чтобы избежать тарифов США. Поэтому, если США "дожат" эти страны по "выбору стороны", это может сильно ударить по китайской экономике.

Далее немного цифр.

Вьетнам. Здесь двусторонняя торговля с Китаем достигла 260 миллиардов долларов в 2024 году. Китай стал вторым по величине инвестором страны в начале 2025 года. Однако основным направлением экспорта Вьетнама остается США.

Малайзия. Здесь тоже "между двух огней". В 2024 году товарооборот между Китаем и Малайзией достиг 206 миллиардов долларов, а экспорт в Китай — 41 миллиарда долларов.

Товарооборот между США и Малайзией в 2024 году составил 80,2 миллиарда долларов, а американский экспорт вырос на 43,5%, до 27,7 миллиарда долларов. Импорт в США из Малайзии достиг 52,5 миллиарда долларов.

То есть, Малайзия балансирует между США и Китаем.

Камбоджа. Тоже обе стороны. Экспорт в США доминирует в торговых показателях, но китайские инвестиции и импорт продолжают расти.

Товарооборот между США и Камбоджей составил 13 миллиардов долларов. Экспорт Камбоджи в США — 9,9 миллиарда долларов. Экспорт из США в Камбоджу — 321,6 миллиона долларов.

Таким образом активность Китая в Юго-Восточной Азии связана с намерением показать этим странам, что они более надежные партнеры, чем непредсказуемые США.

Что это значит для Украины

Продолжение торговой войны между Китаем и США может стать шансом для Украины. К примеру, народный депутат Ярослав Железняк пишет, что "перепалка" с тарифами, которую устроили США, ЕС, Китай и другие, может открыть окно возможностей для Украины, чтобы зайти на их рынок.

Напомним, Китай в рамках торговой войны с США запретил своим компаниям покупать самолеты компании Boeing. Акции американского автопроизводителя упали на 2,5% после того, как стало известно о таком шаге Пекина.

Тем временем президент США Дональд Трамп высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Он подчеркнул, что эти страны готовы пойти на все, только чтобы договориться со Штатами.