Китай собирает команду стран, чтобы победить Трампа — все детали

Стенка на стенку — Си собирает "семью" против Трампа
Торговая война между США и Китаем продолжается, обе стороны, кажется, не планируют отступать от своих позиций, периодически повышая пошлины друг другу.
Хотя президент США Дональд Трамп намекает, что готов к переговорам и соглашения с Китаем, и добавляет, что якобы сам Китай тоже этого хочет, на самом деле пока так не выглядит.
В Китае несколько раз заявили, что готовы в этой войне идти до конца. В то же время лидер страны Си Цзиньпин сделал несколько вещей.
Во-первых, обратился к европейским странам, призвав объединить усилия для противодействия Дональду Трампу. Во-вторых, начал активную работу в Азии, призвав "азиатскую семью" к единству.
Вот насчет последнего давайте подробнее.
Си собирает "семью"
Си Цзиньпин в эти дни находится в мини-туре по странам Юго-Восточной Азии. Как пишет Bloomberg, таким образом он пытается противостоять давлению США на азиатские страны по ограничению торговых связей с Пекином.
В частности, лидер Китая, кроме Вьетнама, посетил Малайзию, где две страны подписали широкие соглашения в знак углубления экономических связей. Еще одной "станцией", на которой остановился Си, стала Камбоджа.
Во время своего визита в Камбоджу Си заявил, что торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и нарушают глобальный экономический порядок.
Он также призвал к борьбе с односторонностью и гегемонизмом, борьбе с политикой силы.
Всё это произошло на фоне информации от СМИ о том, что Вашингтон готовится попросить страны принять меры для ограничения производственной мощности Китая, включая введение так называемых вторичных пошлин на китайские товары взамен на тарифные уступки.
Почему именно эти страны?
"Эти три страны, на каждую из которых повлияли новые торговые меры США, стали критически важными игроками в реконфигурации глобальных цепочек поставок, и Китай стремится держать их рядом", — пишет EurAsian Times.
К примеру, Вьетнам долгое время находился "между двух огней" — Китаем и США. Сейчас он рассматривается как ключевой поворотный пункт в экономической перестройке региона. Китай пользуются моментом, поскольку Дональд Трамп уже успел объявить, что вводит против Вьетнама таможенные тарифы в размере 46%.
Малайзия в этом году председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, поэтому, в том числе через власти этой страны Си пытается достучаться до других государств этого региона.
Малайзия также является ключевым партнером инициативы "Один пояс, один путь", и продолжает считать Китай своим главным торговым партнером.
Камбоджа сталкивается с одним из самых сильных "таможенных" ударов США — пошлинами в 49%. Китай остается главным торговым партнером этой страны, в прошлом году торговля между ними выросла на 24% — до более 14 миллиардов долларов. И. кажется, Си хочет усилить здесь свое влияние.
Но это еще не все.
Китай, его логика и логистика
Теперь немного подробнее об одной из целей Китая. Дело в том, что многие китайские производители еще во время первого президентского срока Дональда Трампа перенесли свою деятельность во Вьетнам и Малайзию, чтобы избежать тарифов США. Поэтому, если США "дожат" эти страны по "выбору стороны", это может сильно ударить по китайской экономике.
Далее немного цифр.
Вьетнам. Здесь двусторонняя торговля с Китаем достигла 260 миллиардов долларов в 2024 году. Китай стал вторым по величине инвестором страны в начале 2025 года. Однако основным направлением экспорта Вьетнама остается США.
Малайзия. Здесь тоже "между двух огней". В 2024 году товарооборот между Китаем и Малайзией достиг 206 миллиардов долларов, а экспорт в Китай — 41 миллиарда долларов.
Товарооборот между США и Малайзией в 2024 году составил 80,2 миллиарда долларов, а американский экспорт вырос на 43,5%, до 27,7 миллиарда долларов. Импорт в США из Малайзии достиг 52,5 миллиарда долларов.
То есть, Малайзия балансирует между США и Китаем.
Камбоджа. Тоже обе стороны. Экспорт в США доминирует в торговых показателях, но китайские инвестиции и импорт продолжают расти.
Товарооборот между США и Камбоджей составил 13 миллиардов долларов. Экспорт Камбоджи в США — 9,9 миллиарда долларов. Экспорт из США в Камбоджу — 321,6 миллиона долларов.
Таким образом активность Китая в Юго-Восточной Азии связана с намерением показать этим странам, что они более надежные партнеры, чем непредсказуемые США.
Что это значит для Украины
Продолжение торговой войны между Китаем и США может стать шансом для Украины. К примеру, народный депутат Ярослав Железняк пишет, что "перепалка" с тарифами, которую устроили США, ЕС, Китай и другие, может открыть окно возможностей для Украины, чтобы зайти на их рынок.
Напомним, Китай в рамках торговой войны с США запретил своим компаниям покупать самолеты компании Boeing. Акции американского автопроизводителя упали на 2,5% после того, как стало известно о таком шаге Пекина.
Тем временем президент США Дональд Трамп высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение с Вашингтоном. Он подчеркнул, что эти страны готовы пойти на все, только чтобы договориться со Штатами.
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