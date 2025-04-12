Торговая война США — Трамп сделал заявление о сотрудничестве

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявил, что США установили тарифы для ряда стран. Однако, если кто-то считает, что они слишком высокие, то от сотрудничества с Америкой можно отказаться.

Об этом заявил сообщает телеграм-канал "Donald Trump на украинском" в субботу, 12 апреля.

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Американский лидер прокомментировал установление тарифов для стран. Он отметил, что не думает, что кто-то будет считать установленные пошлины слишком высокими.

"Общаемся со многими странами. В конце концов, можем делать, что хотим. Но мы стремимся быть справедливыми. Мы устанавливаем тариф. Они выбирают: сотрудничать или нет. Вот где мы. Можем установить тариф различными способами. Они платят, торгуются или отказываются", — сказал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщал о том, куда планируют тратить средства, полученные от тарифов. По его словам, особое внимание уделят вопросам национальной безопасности.

Также мы писали о том, что после объявления Дональда Трампа о 90-дневной паузе во введении новых пошлин, состояние самых богатых людей мира приумножилось. За день оно выросло на 304 млрд долларов.