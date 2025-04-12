Торговельна війна США — Трамп зробив заяву про співпрацю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп заявив, що США встановили тарифи для низки країн. Однак, якщо хтось вважає, що вони зависокі, то від співпраці з Америкою можна відмовитись.

Про це повідомляє телеграм-канал "Donald Trump українською" в суботу, 12 квітня.

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Американський лідер прокоментував встановлення тарифів для країн. Він зазначив, що не думає, що хтось вважатиме встановлені мита зависокими.

"Спілкуємось з багатьма країнами. Зрештою, можемо робити, що хочемо. Але ми прагнемо бути справедливими. Ми встановлюємо тариф. Вони обирають: співпрацювати чи ні. Ось де ми. Можемо встановити тариф різними способами. Вони платять, торгуються чи відмовляються", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомляв про те, куди планують витрачати кошти, отримані від тарифів. За його словами, особливу увагу приділять питанням національної безпеки.

Також ми писали про те, що після оголошення Дональда Трампа про 90-денну паузу у запровадженні нових мит, статки найбагатших людей світу примножились. За день вони зросли на 304 млрд доларів.