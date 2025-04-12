Трамп передав Пентагону землі біля кордону з Мексикою

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп ухвалив розширення контролю над федеральними землями поблизу кордону з Мексикою. Таким чином він хоче активізувати боротьбу з нелегальними мігрантами.

Про це пише Bloomberg.

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Трамп видав директиву, наказавши секретарям кабінету міністрів передати Пентагону юрисдикцію над федеральними землями вздовж кордону. Ці території включають Резервацію Рузвельта — невелику смугу вздовж південно-західного кордону в штатах Арізона, Нью-Мексико і Каліфорнія.

Таким чином американський президент уповноважив військових виконувати завдання, "включаючи будівництво прикордонних бар'єрів і розміщення обладнання для виявлення і моніторингу", а також дозволив оголосити ці райони "зонами національної оборони".

Водночас наказ дозволяє міністру оборони "виключати осіб з військового об'єкту" відповідно до попередніх повноважень, які потенційно пов'язані з висилкою мігрантів.

Спочатку це будуть реалізовано на "обмеженому секторі федеральних земель" з оцінкою через 45 днів.

Нагадаємо, видання Axios писало, що Трамп встановив кінцевий термін для Путіна, аби той завершив війну в Україні.

Також він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.