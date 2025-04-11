Дональд Трамп — як його книга впливає на політику США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Хтось називає "тарифну війну" Трампа ідіотизмом, хтось відверто насміхається, ну а Білий дім вже назвав це "мистецтвом угоди".

Цей термін, який вжила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, є прямим посиланням на книгу за авторством Дональда Трампа, яка побачила світ у далекому 1987 році.

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Вона саме так й називається — "Мистецтво угоди". І останнім часом стала дуже популярною, враховуючи величезну кількість людей, які шукають способи, щоб зрозуміти логіку та поведінку Дональда Трампа.

Чи дає вона пояснення? Дає. Ба більше, складається враження, що президент США фактично діє за сценарієм, описаним ним же майже 40 років тому.

У цьому можна переконатися, переглянувши деякі з його цитат.

Книга Трампа. Фото: скриншот Amazon

"Я ставлю дуже високу мету, а потім просто продовжую тиснути"

Видання Business Insider звертає увагу на те, що приблизно так зараз діє Дональд Трамп у своїй "тарифній війні".

Президент США у книзі уточнює, що він "іноді погоджується на менше, ніж прагнув, але в більшості випадків все одно отримує те, що хоче".

В принципі, це і відбувається. Стартовий тиск на Європейський Союз, серйозний тиск на Китай з постійним підвищенням тарифних ставок.

Щодо деяких країн — переговори, які можуть призвести до менших результатів, ніж очікувалось. Але це входить в концепцію Трампа.

"Я не наймаю багато спеціалістів із розрахунку цифр і не довіряю модним маркетинговим опитуванням"

Це теж його цитата. І те, що відбувається прямо зараз. Економісти, бізнесмени, просто профільні експерти критикували та продовжують критикувати підхід Трампа.

Йому плювати.

У книзі нинішній президент США стверджує, що "проводить власні опитування та робить власні висновки". І покладається на інтуїцію.

Що ми, власне, зараз й спостерігаємо.

"Ми перемогли, втомивши всіх інших"

У своїй книзі Дональд Трамп згадує епізод, коли він успішно домовився про угоду щодо нерухомості у Нью-Йорку, перемігши конкурентів.

"Зрештою, ми перемогли, виснаживши всіх інших. Ми ніколи не здавалися, і опозиція поволі почала танути", — написав він.

Ця стратегія залишається для Трампа актуальною. І вже приносить певні результати, як от його недавня заява про те, що понад 75 країн хочуть переговорів з США щодо тарифів.

ЗМІ — це погано, але добре

Дональд Трамп не любить ЗМІ, це відомо всім. Він активно їх критикує у своїй книзі, стверджуючи, що всі вони налаштовані проти нього (так, мова про книгу 1987 року, вже тоді).

Однак Трамп також пише, що ЗМІ є невіддільною та важливою частиною публічної особистості.

Що, зрештою, наочно показує, постійно створюючи інформприводи для цих самих ЗМІ і користуючись увагою з їхнього боку.

"З погляду чистого бізнесу, користь від того, що про тебе пишуть, значно переважає недоліки", — пише він.

Хто ж такий Трамп?

На це питання цікаво відповідає американський журналіст Джон Ганц у колонці для The Nation.

За його словами, Дональд Трамп — це квінтесенція "великого малого хлопця", який зумів вижити в стратосфері міжнародних потоків капіталу. Він каже, що розуміє, як це все працює, і може вас навчити.

"Але його трилогія "Мистецтво…" показує, що він насправді не знає, що ним рухає та що взагалі відбувається", — зазначає Ганц.

І ще раз цитує президента США:

"Якщо ви запитаєте мене, до чого врешті-решт приводять угоди, які я збираюся описати, я не впевнений, що маю хорошу відповідь".

Нагадаємо, Китай відреагував на останнє рішення Трампа щодо підвищення тарифів, підвищивши тарифи на американські товари з 84% до 125%.

Тим часом Дональд Трамп вже почав погрожувати Мексиці можливими тарифами та санкціями через суперечку про воду.