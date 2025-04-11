Дональд Трамп — как его книга влияет на политику США

Трамп не сошел с ума — он просто воплощает свою книгу
Кто-то называет "тарифную войну" Трампа идиотизмом, кто-то откровенно насмехается, ну а Белый дом уже назвал это "искусством сделки".
Этот термин, который употребила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, является прямой ссылкой на книгу авторства Дональда Трампа, которая увидела свет в далеком 1987 году.
Она именно так и называется — "Искусство сделки". И в последнее время стала очень популярной, учитывая огромное количество людей, которые ищут способы, чтобы понять логику и поведение Дональда Трампа.
Дает ли она объяснение? Дает. Более того, складывается впечатление, что президент США фактически действует по сценарию, описанному им же почти 40 лет назад.
В этом можно убедиться, просмотрев некоторые из его цитат.
"Я ставлю очень высокую цель, а потом просто продолжаю давить"
Издание Business Insider обращает внимание на то, что примерно так сейчас действует Дональд Трамп в своей "тарифной войне".
Президент США в книге уточняет, что он "иногда соглашается на меньшее, чем стремился, но в большинстве случаев все равно получает то, что хочет".
В принципе, это и происходит. Стартовое давление на Европейский Союз, серьезное давление на Китай с постоянным повышением тарифных ставок.
По некоторым странам — переговоры, которые могут привести к меньшим результатам, чем ожидалось. Но это входит в концепцию Трампа.
"Я не нанимаю много специалистов по расчету цифр и не доверяю модным маркетинговым опросам"
Это тоже его цитата. И то, что происходит прямо сейчас. Экономисты, бизнесмены, просто профильные эксперты критиковали и продолжают критиковать подход Трампа.
Ему плевать.
В книге нынешний президент США утверждает, что "проводит собственные опросы и делает собственные выводы". И полагается на интуицию.
Что мы, собственно, сейчас наблюдаем.
"Мы победили, утомив всех остальных"
В своей книге Дональд Трамп вспоминает эпизод, когда он успешно договорился о сделке по недвижимости в Нью-Йорке, победив конкурентов.
"В конце концов, мы победили, истощив всех остальных. Мы никогда не сдавались, и оппозиция медленно начала таять", — написал он.
Эта стратегия остается для Трампа актуальной. И уже приносит определенные результаты, как вот его недавнее заявление о том, что более 75 стран хотят переговоров с США по тарифам.
СМИ — это плохо, но хорошо
Дональд Трамп не любит СМИ, это известно всем. Он активно их критикует в своей книге, утверждая, что все они настроены против него (да, речь о книге 1987 года, уже тогда).
Однако Трамп также пишет, что СМИ являются неотъемлемой и важной частью публичной личности.
Что, в конце концов, наглядно показывает, постоянно создавая инфоповоды для этих самых СМИ и пользуясь вниманием с их стороны.
"С точки зрения чистого бизнеса, польза от того, что о тебе пишут, значительно перевешивает недостатки", — пишет он.
Кто же такой Трамп?
На этот вопрос интересно отвечает американский журналист Джон Ганц в колонке для The Nation.
По его словам, Дональд Трамп — это квинтэссенция "большого малого парня", который сумел выжить в стратосфере международных потоков капитала. Он говорит, что понимает, как это все работает, и может вас научить.
"Но его трилогия "Искусство..." показывает, что он на самом деле не знает, что им движет и что вообще происходит", — отмечает Ганц.
И еще раз цитирует президента США:
"Если вы спросите меня, к чему в конце концов приводят соглашения, которые я собираюсь описать, — я не уверен, что у меня есть хороший ответ".
Напомним, Китай отреагировал на последнее решение Трампа по повышению тарифов, повысив тарифы на американские товары с 84% до 125%.
Между тем Дональд Трамп уже начал угрожать Мексике возможными тарифами и санкциями из-за спора о воде.
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