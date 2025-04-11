Трамп пригрозил Мексике тарифами и санкциями из-за засухи на южной границе США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике новыми тарифами и возможными санкциями против страны. Это обострило спор о воде на южной границе Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Спор США и Мексики по поводу воды

"Мой министр сельского хозяйства Брук Роллинз защищает интересы техасских фермеров, и мы продолжим ужесточать меры, включая ТАРИФЫ и, возможно, даже САНКЦИИ, пока Мексика не выполнит договор и не даст Техасу воду, которую он должен", — написал Трамп в четверг в своей соцсети Truth Social.

Bloomberg поясняет, что обострение напряженности вокруг водоснабжения происходит на фоне борьбы с засухой как в Мексике, так и в Техасе. По данным Североамериканского мониторинга засух, более 70% бассейна реки Рио-Гранде/Браво, расположенного на территории США и Мексики, к концу февраля находилось в условиях от умеренной до исключительной засухи.

В марте США отклонили запрос Мексики на поставку воды в Тихуану, сославшись на недопоставки воды со стороны самой Мексики. Трамп утверждает, что в рамках договора 1944 года, регулирующего раздел водных ресурсов между двумя странами, Мексика должна США около 1,3 миллиона акро-футов воды.

Мексиканские лидеры объясняют нехватку воды для поставок теми же засушливыми условиями, которые затронули Техас.

"Воды стало меньше. Это часть проблемы", — заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в марте.

Напомним, на днях Трамп приостановил ввод пошлин против торговых партнеров США на 90 дней. Исключением был лишь Китай, тарифы против которого в четверг выросли до 145%.

Также мы писали, что президент США поделился своими планами, на что он намерен использовать средства, полученные от тарифов.