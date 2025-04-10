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Трамп рассказал, куда хочет тратить деньги, полученные от тарифов

10 апреля 2025 23:21
Анастасия Писаненко - редактор
Тарифы США — куда пойдут деньги с пошлин
Американский лидер Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп поделился своими планами по использованию средств, полученных от тарифов. Особое внимание он уделил вопросам национальной безопасности, в частности укреплению охраны границы.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи со своим Кабмином.

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Президент США отметил, что среди основных направлений, куда будут направлены эти средства, — это погашение государственного долга, снижение налогов и формирование бюджета.

При этом особый акцент он сделал на вопросах национальной безопасности, в частности на укреплении охраны государственной границы.

Трамп рассказал, что за первый срок президентства построили 571 милю стены на границе, и теперь он планирует не только продолжить ее строительство, но и усилить существующие структуры.

"Цифры просто невероятные", — подчеркнул президент, отмечая, что результаты его администрации значительно превзошли предыдущие показатели.

Напомним, что тарифы США на импорт из Китая выросли до 145%.

Кроме того, на фоне новых тарифов США акции компании Tesla резко обвалились. В первом квартале 2025 года поставки автомобилей упали до самого низкого уровня с 2022 года.

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