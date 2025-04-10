Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 10 квітня, тарифи США на імпорт з Китаю зросли. Наразі вони фактично становлять 145%.

Про це повідомив CNBC із посиланням на представника Білого дому.

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Тарифи Трампа для Китаю зросли

Останній указ Трампа збільшує мита для Китаю до 125% замість попередніх 84%.

Як пише видання, це доповнення до вже чинного 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Пекіна.

Зазначимо, що, з огляду на те, що Китай відмовився скасувати свої мита для США, Дональд Трамп накинув ще 50% на попередні мита для Пекіна.

Зокрема, лідер США висміяв країни, які хочуть укласти торгівельну угоду зі Штатами. Трамп сказав, що вони готові піти на будь-що, аби тільки домовитись з Америкою.