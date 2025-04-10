Тарифы США на импорт из Китая выросли до 145%
В четверг, 10 апреля, тарифы США на импорт из Китая выросли. Сейчас они фактически составляют 145%.
Об этом сообщил CNBC со ссылкой на представителя Белого дома.
Тарифы Трампа для Китая выросли
Последний указ Трампа увеличивает пошлины для Китая до 125% вместо предыдущих 84%.
Как пишет издание, это дополнение к уже действующему 20% тарифу на фентанил, который Трамп ранее ввел против Пекина.
Отметим, что, учитывая то, что Китай отказался отменить свои пошлины для США, Дональд Трамп накинул еще 50% на предыдущие пошлины для Пекина.
В частности, лидер США высмеял страны, которые хотят заключить торговое соглашение со Штатами. Трамп сказал, что они готовы пойти на что угодно, лишь бы только договориться с Америкой.
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