Тарифи США — куди підуть гроші з мит

Американський лідер Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поділився своїми планами щодо використання коштів, отриманих від тарифів. Особливу увагу він приділив питанням національної безпеки, зокрема зміцненню охорони кордону.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі зі своїм Кабміном.

Реклама

Читайте також:

Куди підуть гроші з мит США

Президент США зазначив, що серед основних напрямків, куди буде спрямовано ці кошти, погашення державного боргу, зниження податків та формування бюджету.

При цьому особливий акцент він зробив на питаннях національної безпеки, зокрема на зміцненні охорони державного кордону.

Трамп розповів, що за перший термін президентства було збудовано 571 милю стіни на кордоні, і тепер він планує не лише продовжити її будівництво, а й посилити наявні структури.

"Цифри просто неймовірні", — підкреслив президент, зазначаючи, що результати його адміністрації значно перевершили попередні показники.

Нагадаємо, що тарифи США на імпорт з Китаю зросли до 145%.

Крім того, на тлі нових тарифів США акції компанії Tesla різко обвалилися. У першому кварталі 2025 року постачання автомобілів впали до найнижчого рівня з 2022 року.