Трамп пригрозив Мексиці тарифами і санкціями через посуху на південному кордоні США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозив Мексиці новими тарифами та можливими санкціями проти країни. Це загострило суперечку про воду на південному кордоні Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Суперечка США та Мексики щодо води

"Мій міністр сільського господарства Брук Роллінз захищає інтереси техаських фермерів, і ми продовжимо посилювати заходи, включно з ТАРИФАМИ і, можливо, навіть САНКЦІЯМИ, доки Мексика не виконає договір і не дасть Техасу воду, яку він повинен", — написав Трамп у четвер у своїй соцмережі Truth Social.

Bloomberg пояснює, що загострення напруженості навколо водопостачання відбувається на тлі боротьби з посухою як у Мексиці, так і в Техасі. За даними Північноамериканського моніторингу посух, понад 70% басейну річки Ріо-Гранде/Браво, розташованого на території США і Мексики, до кінця лютого перебувало в умовах від помірної до виняткової посухи.

У березні США відхилили запит Мексики на постачання води в Тіхуану, пославшись на недопостачання води з боку самої Мексики. Трамп стверджує, що в рамках договору 1944 року, що регулює розподіл водних ресурсів між двома країнами, Мексика винна США близько 1,3 мільйона акро-футів води.

Мексиканські лідери пояснюють брак води для поставок тими самими посушливими умовами, яких зазнав Техас.

"Води стало менше. Це частина проблеми", — заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум у березні.

Нагадаємо, днями Трамп призупинив введення мит проти торгових партнерів США на 90 днів. Винятком був лише Китай, тарифи проти якого в четвер зросли до 145%.

Також ми писали, що президент США поділився своїми планами, на що він має намір використовувати кошти, отримані від тарифів.