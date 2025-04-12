Трамп передал Пентагону земли возле границы с Мексикой

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп принял расширение контроля над федеральными землями вблизи границы с Мексикой. Таким образом он хочет активизировать борьбу с нелегальными мигрантами.

Об этом пишет Bloomberg.

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Трамп издал директиву, приказав секретарям кабинета министров передать Пентагону юрисдикцию над федеральными землями вдоль границы. Эти территории включают Резервацию Рузвельта — небольшую полосу вдоль юго-западной границы в штатах Аризона, Нью-Мексико и Калифорния.

Таким образом американский президент уполномочил военных выполнять задачи, "включая строительство пограничных барьеров и размещение оборудования для обнаружения и мониторинга", а также разрешил объявить эти районы "зонами национальной обороны".

В то же время приказ позволяет министру обороны "исключать лиц из военного объекта" в соответствии с предыдущими полномочиями, которые потенциально связаны с высылкой мигрантов.

Сначала это будут реализовано на "ограниченном секторе федеральных земель" с оценкой через 45 дней.

Напомним, издание Axios писало, что Трамп установил конечный срок для Путина, чтобы тот завершил войну в Украине.

Также он призвал как можно быстрее начать переговоры о прекращении огня.