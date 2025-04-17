У Білому домі розпочалася зустріч президента США та прем’єрки Італії

Джорджа Мелоні та Дональд Трамп. Фото: Reuters

У четвер, 17 квітня, у Білому домі стартувала важлива міжнародна зустріч. Президент США Дональд Трамп приймає прем’єрку Італії Джорджу Мелоні.

Про це повідомляє канал "Donald Trump українською".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про візит Мелоні в США

Мелоні стала першою з європейських лідерів, хто проводить особисті перемовини з американським лідером після його резонансного рішення щодо 20% мита на імпорт товарів з ЄС — спершу запровадженого, а згодом частково призупиненого.

На початку брифінгу Трамп висловив своє захоплення прем’єркою, підкресливши, що "дуже пишається Мелоні" і вважає, що "вона робить фантастичну роботу в Італії".

Мелоні, у свою чергу, прокоментувала ситуацію з тарифами, зазначивши, що сподівається на досягнення торгової угоди зі США, однак зауважила: вона не має повноважень укладати такі угоди від імені всього Європейського Союзу.

Також прем’єрка повідомила, що запросила Дональда Трампа відвідати Італію з офіційним візитом, підкреслюючи готовність до подальшого поглиблення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.