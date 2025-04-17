В Белом доме началась встреча президента США и премьера Италии

Джорджа Мелони и Дональд Трамп. Фото: Reuters

В четверг, 17 апреля, в Белом доме стартовала важная международная встреча. Президент США Дональд Трамп принимает премьера Италии Джорджу Мелони.

Об этом сообщает канал "Donald Trump на украинском".

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Мелони стала первой из европейских лидеров, кто проводит личные переговоры с американским лидером после его резонансного решения относительно 20% пошлины на импорт товаров из ЕС — сначала введенной, а затем частично приостановленной.

В начале брифинга Трамп выразил свое восхищение премьером, подчеркнув, что "очень гордится Мелони" и считает, что "она делает фантастическую работу в Италии".

Мелони, в свою очередь, прокомментировала ситуацию с тарифами, отметив, что надеется на достижение торгового соглашения с США, однако заметила: она не имеет полномочий заключать такие соглашения от имени всего Европейского Союза.

Также премьер сообщила, что пригласила Дональда Трампа посетить Италию с официальным визитом, подчеркивая готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.