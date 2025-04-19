Трамп разочарован переговорами по войне и хочет "умыть руки", - СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что "умывает руки" от российско-украинских отношений. Он считает, что переговоры о прекращении войны "идут в никуда".

Об этом пишет издание Axios.

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В материале говорится, что в частном разговоре Трамп заявил о своем разочаровании тем, что переговоры "идут в никуда". В то же время он не уточнил, будет ли делать дальнейшие шаги, кроме выхода из переговоров.

"Если любая из сторон продолжит блокировать соглашение, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди", и мы просто сдадимся", — сказал Трамп.

Ранее во время разговора о прекращении огня со своими советниками, среди которых госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, американский президент высказался относительно дальнейших шагов.

Издание пишет, что если соглашение не будет достигнуто в ближайшее время, Трамп планирует перейти к другим вопросам внешней политики.

"Нам нужно выяснить... в течение нескольких дней, возможно ли это сделать в краткосрочной перспективе. Если нет, то я думаю, что мы просто будем двигаться дальше", — отметил Рубио.

А по словам пресс-секретаря Госдепа США Тэмми Брюс, после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте Рубин сообщил, что США "отойдут от посредничества в достижении мира", если в ближайшее время не появится "четкий путь" к миру.

Напомним, вчера в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Ранее Трамп уточнял, что не считает президента Украины Владимира Зеленского виновным в войне.