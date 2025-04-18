США можуть вийти з мирних переговорів між Україною та Росією — заява Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати можуть відмовитися від участі в переговорному процесі, щоб домогтися миру в Україні. Це можливо за умови, якщо стане очевидно, що це неможливо.

Про це повідомляє CNN.

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За словами Рубіо, Вашингтон хоче зрозуміти "найближчими днями", чи існують реальні перспективи мирного врегулювання. Якщо таких не буде, США будуть змушені переорієнтуватися на інші глобальні виклики.

"Ми повинні визначити найближчими днями, чи можливий (мир. — Ред.), чи ні, і якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети", — сказав він.

Він підкреслив, що США готові продовжувати посередницьку місію лише у разі, якщо обидві сторони конфлікту серйозно налаштовані на припинення війни. В іншому разі, за його словами, адміністрація поінформує президента Дональда Трампа про те, що переговорний процес "більше не є життєздатним".

Варто зазначити, що візит Рубіо до Парижа 17 квітня став першим раундом дипломатичних консультацій за участі американських, європейських і українських представників у контексті зусиль з припинення вогню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав терміни, коли Росія має дати відповідь щодо готовності до мирних переговорів.

Зазначимо, що раніше Марко Рубіо казав, що не йтиме на поступки Росії.