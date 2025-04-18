США могут выйти из мирных переговоров между Украиной и Россией - заявление Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: JULIEN DE ROSA/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от участия в переговорном процессе, чтобы добиться мира в Украине. Это возможно при условии, если станет очевидно, что это невозможно.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Марко Рубио предупредил, что США имеют еще и другие приоритеты, кроме Украины

По словам Рубио, Вашингтон хочет понять "в ближайшие дни", существуют ли реальные перспективы мирного урегулирования. Если таковых не будет, США будут вынуждены переориентироваться на другие глобальные вызовы.

"Мы должны определить в ближайшие дни, возможен ли (мир. — Ред.) или нет, и если это невозможно, мы должны двигаться дальше, потому что Соединенные Штаты имеют другие приоритеты", — сказал он.

Он подчеркнул, что США готовы продолжать посредническую миссию только в случае, если обе стороны конфликта серьезно настроены на прекращение войны. В противном случае, по его словам, администрация проинформирует президента Дональда Трампа о том, что переговорный процесс "больше не является жизнеспособным".

Стоит отметить, что визит Рубио в Париж 17 апреля стал первым раундом дипломатических консультаций с участием американских, европейских и украинских представителей в контексте усилий по прекращению огня.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал сроки, когда Россия должна дать ответ о готовности к мирным переговорам.

Отметим, что ранее Марко Рубио говорил, что не будет идти на уступки России.