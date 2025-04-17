Переговори у Парижі 17 квітня - Рубіо та Віткофф почали перемовини із Україною

Марко Рубіо та Стів Віткофф. Фото: Reuters

У понеділок, 17 квітня, до Парижа прибули держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф. Візит має на меті серію важливих перемовин із представниками Франції та України.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Основна увага переговорів буде зосереджена на пошуках шляхів до припинення війни в Україні, а також на інших стратегічних темах — ядерній угоді з Іраном і тарифній політиці адміністрації Трампа.

Марко Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, а також з українською делегацією, яку очолює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Очікується, що сторони шукатимуть спільні підходи до врегулювання конфлікту та обговорюватимуть подальші кроки міжнародної підтримки України.

Тим часом Стів Віткофф уже провів зустрічі з французькими дипломатами. Однак наразі залишається незрозумілим, чи заплановані в нього окремі переговори з українською стороною.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.