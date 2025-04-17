Переговоры в Париже 17 апреля - Рубио и Уиткофф начали переговоры с Украиной

Марко Рубио и Стив Уиткофф. Фото: Reuters

В понедельник, 17 апреля, в Париж прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Целью визита является серия важных переговоров с представителями Франции и Украины.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Основное внимание переговоров будет сосредоточено на поисках путей к прекращению войны в Украине, а также на других стратегических темах — ядерной сделке с Ираном и тарифной политике администрации Трампа.

Марко Рубио планирует встретиться с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, а также с украинской делегацией, которую возглавляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Ожидается, что стороны будут искать общие подходы к урегулированию конфликта и обсуждать дальнейшие шаги международной поддержки Украины.

Между тем Стив Уиткофф уже провел встречи с французскими дипломатами. Однако пока остается непонятным, запланированы ли у него отдельные переговоры с украинской стороной.

Напомним, 17 апреля делегация Украины в составе руководителя ОП Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова прибыла в Париж на переговоры.

Ранее Politico писало, что стороны в Париже обсудят Украину, Иран и торговые отношения после тарифных угроз лидера США Дональда Трампа.