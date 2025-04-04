Припинення війни в Україні — чи переступлять США червоні лінії

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки не збираються йти на поступки Росії, які будуть перетинати червоні лінії України і Європи. Таку позицію країни озвучив держсекретар США Марко Рубіо.

Про це пише Newsweek у п'ятницю, 4 квітня.

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Верховний представник Європейського Союзу Кая Каллас зазначила, що Марко Рубіо чітко заявив про позицію США. Про це говорили під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Було підкреслено, що нічого про Україну без України. Також, звичайно, Україна й Європа повинні дати згоду на те, що обговорюється, оскільки все це відбувається в Європі", — сказала Каллас журналістам у п'ятницю вранці.

Каллас зазначила, що Рубіо "дав запевнення щодо цього".

Червоні лінії України

Як зазначає видання, Україна заявила про межі, які не можна переступати у переговорах. Йдеться про те, що рішень про майбутнє країни без її відома приймати не можна. Таку політику Києва підтримують і європейські союзники.

Ще однією червоною лінією для України є визнання окупованих територій російськими. Київ не прийме цього. Також це стосується встановлення будь-яких обмежень на чисельність ЗСУ чи обмеження можливості Києва приєднатися до міжнародних груп, зокрема, до ЄС.

Разом з тим, у союзників України є побоювання щодо "симпатії Трампа до Путіна". Мовляв, через це американський лідер може піти на компроміс, аби швидко завершити війну. Рубіо під час візиту в Брюссель запевнив союзників у тому, що цього не станеться. Він також наголосив, що попри попередні пропозиції Трампа про те, що США готові вийти з НАТО, Америка "залишається відданою Альянсу".

"Сполучені Штати в НАТО... Поки ми зараз говоримо, Сполучені Штати настільки ж активні в НАТО, як і раніше", — сказав Рубіо журналістам.

Нагадаємо, Марко Рубіо також заявив про те, що домовленості про припинення вогню між Україною та Росією вже були неодноразово порушені. Попри це, США переконані в тому, що мир наближається.

Крім того, американський посадовець зазначив, що Штати будуть вже через декілька тижнів розуміти, чи готова Росія завершити війну в Україні.