Рібуо сказав, коли США знатимуть, чи готовий Путін до миру

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо розповів, коли Сполучені Штати дізнаються, чи готова Росія до миру. За його словами, США знатимуть про це через тижні, а не місяці.

Про це американський посадовець сказав після зустрічі з главами МЗС країн НАТО у Брюсселі, передає "Суспільне".

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Держсекретар США зазначив, що наразі Штати дивляться, чи дійсно Росія готова піти на "перемир’я" та припинити вогонь.

"Ми зараз дивимось, чи Росія готова до миру. Дивимось на її дії, не на слова", — зазначив посадовець. Водночас Рубіо додав, що США будуть знати "через тижні, не місяці", чи Росія готова до миру.

Зокрема, держсекретар зазначив, що наразі Штати працюють над тим, щоб "просувати мир". Відтак, за його словами, зараз вони спостерігають за Росією.

Рубіо наголосив, що якщо у них (росіян. — Ред.) буде "тактика очікування та затягування", то США не будуть зацікавлені в цьому, а Трамп не проводитиме переговори нескінченно.

"Він (Трамп. — Ред.) хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації... Якщо мир реальний, ми будемо про це знати. Якщо ніхто не зацікавлений у мирі — ми теж будемо це знати й будемо ухвалювати рішення на цій базі. Є певні хороші знаки й погані, ніхто не казав, що буде легко", — зауважив посадовець.

А також зазначив, що конкретних дат щодо домовленостей він не може назвати. На його думку, мають бути "адекватні" умови припинення вогню.

Нагадаємо, що раніше Рубіо висловився про умову Росії щодо припинення вогню в Чорному морі в обмін на зняття санкцій. Тоді він наголосив, що деякі обмеження впроваджені ЄС.

Крім того, держсекретар США говорив, що Штати мають план "А" та план "Б" щодо закінчення війни в Україні. Зокрема, Рубіо розкрив деталі цих двох планів.