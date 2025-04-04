Рибуо сказал, когда США будут знать, готов ли Путин к миру

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, когда Соединенные Штаты узнают, готова ли Россия к миру. По его словам, США будут знать об этом через недели, а не месяцы.

Об этом американский чиновник сказал после встречи с главами МИД стран НАТО в Брюсселе, передает "Суспільне".

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Госсекретарь США отметил, что сейчас Штаты смотрят, действительно ли Россия готова пойти на "перемирие" и прекратить огонь.

"Мы сейчас смотрим, готова ли Россия к миру. Смотрим на ее действия, не на слова", — отметил чиновник. В то же время Рубио добавил, что США будут знать "через недели, не месяцы", готова ли Россия к миру.

В частности, госсекретарь отметил, что сейчас Штаты работают над тем, чтобы "продвигать мир". Поэтому, по его словам, сейчас они наблюдают за Россией.

Рубио отметил, что если у них (россиян. — Ред.) будет "тактика ожидания и затягивания", то США не будут заинтересованы в этом, а Трамп не будет проводить переговоры бесконечно.

"Он (Трамп. — Ред.) хочет закончить войну и хочет сделать это очень рано во время своей администрации... Если мир реален, мы будем об этом знать. Если никто не заинтересован в мире — мы тоже будем это знать и будем принимать решения на этой базе. Есть определенные хорошие знаки и плохие, никто не говорил, что будет легко", — отметил чиновник.

А также отметил, что конкретных дат по договоренностям он не может назвать. По его мнению, должны быть "адекватные" условия прекращения огня.

Напомним, что ранее Рубио высказался об условии России о прекращении огня в Черном море в обмен на снятие санкций. Тогда он подчеркнул, что некоторые ограничения введены ЕС.

Кроме того, госсекретарь США говорил, что Штаты имеют план "А" и план "Б" по окончанию войны в Украине. В частности, Рубио раскрыл детали этих двух планов.