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Сибіга зустрівся з Рубіо — говорили про обстріли та копалини

3 квітня 2025 23:23
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Головний дипломат України розповів Рубіо про порушення Росією енергетичного перемир'я, а також торкнувся теми корисних копалин
Голова МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Фото: X/andrii_sybiha
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Голова МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо в штаб-квартирі НАТО. Головний дипломат України підтвердив рішучу відданість мирним зусиллям.

Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

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Повідомлення Андрія Сибіги. Фото: скриншот

Очільник МЗС України привітав лідерство США в питанні досягнення миру. Сибіга нагадав, що Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує тягнути час.

"Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я. Окремо я підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідних інвестицій та співпраці зі Сполученими Штатами у сфері видобутку корисних копалин як міцного фундаменту для поглиблення нашого двостороннього партнерства", — зазначив Сибіга.

Сторони обговорили наступні українсько-американські контакти. 

Раніше ми повідомляли, що Штати не планують виходити з Північноатлантичного блоку (НАТО). Однак Марко Рубіо наголосив, що всі країни-учасниці Альянсу мають збільшити витрати на оборону. 

Також  держсекретар США заявляв, що Америка має план "А" та план "Б" щодо закінчення війни в Україні.

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