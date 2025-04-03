Главный дипломат Украины рассказал Рубио о нарушении Россией энергетического перемирия, а также затронул тему полезных ископаемых

Сибига встретился с Рубио — говорили об обстрелах и ископаемых
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартире НАТО. Главный дипломат Украины подтвердил решительную приверженность мирным усилиям.
Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.
О чем говорили Сибига и Рубио
Глава МИД Украины приветствовал лидерство США в вопросе достижения мира. Сибига напомнил, что Украина полностью привержена миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время как Россия продолжает тянуть время.
"Я также проинформировал своего коллегу о недавних нарушениях Россией энергетического перемирия. Отдельно я подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодных инвестиций и сотрудничества с Соединенными Штатами в сфере добычи полезных ископаемых как прочного фундамента для углубления нашего двустороннего партнерства", — отметил Сибига.
Стороны обсудили следующие украинско-американские контакты.
Ранее мы сообщали, что Штаты не планируют выходить из Североатлантического блока (НАТО). Однако Марко Рубио отметил, что все страны-участницы Альянса должны увеличить расходы на оборону.
Также госсекретарь США заявлял, что Америка имеет план "А" и план "Б" по окончанию войны в Украине.
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