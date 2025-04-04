Припинення вогню між РФ та Україною вже порушували кілька разів, — Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: скриншот

Домовленість про припинення вогню між РФ та Україною вже порушували кілька разів. Але мир все ж наближається.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, що відбулася в Брюсселі у п'ятницю, 4 квітня.

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Рубіо не уточнив, хто саме порушив режим припинення вогню і коли це було зроблено.

"Не можу сказати конкретних дат, але ми бачимо, що припинення вогню було порушено декілька разів. Але знову ж таки, ми ближчі до миру", — сказав він.

Держсекретар натякнув, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну й не виключає, що той свідомо затягує процес.

"Це не про те, що можна довіряти Путіну. Я нікому не довіряю, це не про довіру Путіну, це про дії. Якщо ви зацікавлені у мирі, ви припиняєте вогонь, ви припиняєте битися, і ви потім пропонуєте, знову ж таки, умови, на котрих ви хочете зупинити війну, і це мають бути адекватні умови. Якщо ви не зацікавлені у мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь виправдовування. Ми не будемо затягувати з цим. Але давайте подивимося, давайте будемо оптимістичні з цього приводу. Ми готові до різних варіантів, але ми сподіваємося, що це не буде затягуванням часу", — підсумував Рубіо.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США зможуть оцінити готовність Росії до миру протягом кількох тижнів. Якщо Москва продовжить затягувати мирні переговори, Вашингтон може запровадити нові санкції.