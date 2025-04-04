Прекращение огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: скриншот

Договоренность о прекращении огня между РФ и Украиной уже нарушали несколько раз. Но мир все же приближается.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел НАТО, состоявшейся в Брюсселе в пятницу, 4 апреля.

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Рубио не уточнил, кто именно нарушил режим прекращения огня и когда это было сделано.

"Не могу сказать конкретных дат, но мы видим, что прекращение огня было нарушено несколько раз. Но опять же, мы ближе к миру", — сказал он.

Госсекретарь намекнул, что не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и не исключает, что тот сознательно затягивает процесс.

"Это не о том, что можно доверять Путину. Я никому не доверяю, это не о доверии Путину, это о действиях. Если вы заинтересованы в мире, вы прекращаете огонь, вы прекращаете драться, и вы потом предлагаете, опять же, условия, на которых вы хотите остановить войну, и это должны быть адекватные условия. Если вы не заинтересованы в мире, тогда вы затягиваете процесс, вы придумываете какие-то оправдания. Мы не будем затягивать с этим. Но давайте посмотрим, давайте будем оптимистичны по этому поводу. Мы готовы к различным вариантам, но мы надеемся, что это не будет затягиванием времени", — подытожил Рубио.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США смогут оценить готовность России к миру в течение нескольких недель. Если Москва продолжит затягивать мирные переговоры, Вашингтон может ввести новые санкции.