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Рубио ответил, пойдут ли США на уступки РФ во время переговоров

4 апреля 2025 16:40
Ольга Антоновская - редактор
Прекращение войны в Украине — переступят ли США красные линии
Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Соединенные Штаты Америки не собираются идти на уступки России, которые будут пересекать красные линии Украины и Европы. Такую позицию страны озвучил госсекретарь США Марко Рубио.

Об этом пишет Newsweek в пятницу, 4 апреля.

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Верховный представитель Европейского Союза Кая Каллас отметила, что Марко Рубио четко заявил о позиции США. Об этом говорили во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Было подчеркнуто, что ничего об Украине без Украины. Также, конечно, Украина и Европа должны дать согласие на то, что обсуждается, поскольку все это происходит в Европе", — сказал Каллас журналистам в пятницу утром.

Каллас отметила, что Рубио "дал заверения относительно этого".

Красные линии Украины

Как отмечает издание, Украина заявила о границах, которые нельзя переступать в переговорах. Речь идет о том, что решений о будущем страны без ее ведома принимать нельзя. Такую политику Киева поддерживают и европейские союзники.

Еще одной красной линией для Украины является признание оккупированных территорий российскими. Киев не примет этого. Также это касается установления каких-либо ограничений на численность ВСУ или ограничения возможности Киева присоединиться к международным группам, в частности, к ЕС.

Вместе с тем, у союзников Украины есть опасения относительно "симпатии Трампа к Путину". Мол, из-за этого американский лидер может пойти на компромисс, чтобы быстро завершить войну. Рубио во время визита в Брюссель заверил союзников в том, что этого не произойдет. Он также отметил, что несмотря на предыдущие предложения Трампа о том, что США готовы выйти из НАТО, Америка "остается преданной Альянсу".

"Соединенные Штаты в НАТО... Пока мы сейчас говорим, Соединенные Штаты столь же активны в НАТО, как и раньше", — сказал Рубио журналистам.

Напомним, Марко Рубио также заявил о том, что договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией уже были неоднократно нарушены. Несмотря на это, США убеждены в том, что мир приближается.

Кроме того, американский чиновник отметил, что Штаты будут уже через несколько недель понимать, готова ли Россия завершить войну в Украине.

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