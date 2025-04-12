Представник Трампа по Україні пропонує розділити Україну на зони контролю

Представник Трампа по Україні генерал Кіт Келлог. Фото: Reuters

Представник Трампа генерал Кіт Келлог припускає, що гарним варіантом припинення вогню і мирним переговорам стало б розділення України на зони контролю. Представник президента США по Україні пропонує варіант на кшталт післявоєнного Берліну.

Про це він заявив в інтерв'ю The Times.

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Генерал Кіт Келлог припускає, що Велика Британія та Франція можуть очолити західну зону контролю, а російська армія — на окупованому сході. Між ними будуть українські сили та демілітаризована зона.

Пропозиції Кіта Келлога про зони впливу в Україні. Фото: The Times

На думку Келлога, англо-французькі сили на захід від Дніпра "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. За його словами, Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть домогтися припинення вогню.

"Можна зробити так, щоб це виглядало як те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, зона США", — сказав він.

А ще він припустив, що демілітаризовану зону в 18 миль (28.9 км) можна запровадити вздовж теперішніх ліній контролю на сході. Пізніше він уточнив, що Америка не надаватиме жодних сухопутних сил.

The Times наголошує, що у пропозиціях Келлога неявно випливає визнання того, що Україні доведеться поступитися своїми східними територіями, які зараз знаходяться під контролем Росії.

Видання нагадує, що у Москві не раз заявляли про неприпустимість розміщення в Україні миротворчих військ з будь-якої країни НАТО "за будь-яких умов".

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The Times наголошує, що Україна, яка, на відміну від нацистської Німеччини в 1945 році, має діючий і прозахідний уряд, може вважати порівняння з післявоєнним Берліном безтактовним, особливо тому, що одним із безпідставних виправдань Росії для свого вторгнення була "денацифікація" країни.

Також журналісти The Times зазначають, що існують чіткі відмінності між пропозицією Келлога та поділом Берліна та Німеччини після Другої світової війни. У той час як Німеччина була змушена капітулювати перед арміями вторгнення, Україна запросила б союзників, щоб надати "сили заспокоєння" на заході країни, і немає жодних припущень, що будь-які інші території будуть передані Росії.

Нагадаємо, що 11 квітня, президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.

Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.