Переговори США та РФ активізувались через нетерпіння Трампа, зазначає Reuters

Стів Віткофф та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Як вже повідомлялось, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі щодо пошуку мирної угоди щодо України. Експерти світових агенцій вже намагаються проаналізувати цю зустріч та її можливі наслідки.

Свій погляд на ці переговори пропонує Reuters.

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Агенція зазначає, що активізація переговорів сталась після того, як Дональд Трамп декілька разів висловив своє невдоволення повільним просуванням питання припинення вогню. Він навіть пригрозив запровадити чергові санкції проти Росії.

У п’ятницю Трамп сказав у дописі на Truth Social: "Росія має рухатися. Занадто багато людей (гинуть) тисячі на тиждень у жахливій і безглуздій війні". І додав свою фірмову фразу: "Ця війна не відбулася б, якби я був президентом!"

Санкцій можуть бути введені також проти країн, які купують російську нафту, якщо Трамп відчує, що Москва остаточно зволікає з українською угодою.

За словами двох джерел Reuters, останніми днями українські офіційні особи надіслали Вашингтону список цілей, по яких, на її думку, Росія завдала ударів, порушуючи перемир’я щодо енергетичної інфраструктури, яке дві країни домовилися минулого місяця.

Зустріч, третя цього року між Путіним і Віткоффом, відбулася в той час, коли напруженість США з Іраном і Китаєм, близькими союзниками Москви, посилилася через ядерну програму Тегерана і торгівельну війну з Пекіном, зазначає Reuters.

Віткофф, який у п'ятницю був у Санкт-Петербурзі, має в суботу, 12 квітня, відвідати Оман для переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Трамп пригрозив Тегерану військовими діями, якщо він не погодиться на угоду.

Нагадаємо, що 11 квітня, президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.

Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.